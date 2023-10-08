В Европе продают детей: сколько "беспризорных" пропали без вести, и где процветает бизнес в сфере детской порнографии

Летом украинские СМИ признали шокирующий факт о продаже детей в Киеве и Харькове. Младенцев тайно переправляли за границу. Организаторами выступали руководители клиник по репродуктивной медицине. Такая вот коррупция на самых беззащитных. Здесь Киеву есть с кого брать пример. Об этом рассказала Анастасия Бенедисюк.

Те, кто постарше, могут вспомнить историю мальчика с пакета молока - Итана Патца. С помощью фотографии на упаковке родители парня призывали мир помочь найти их сына. В 1979 году он отправился в школу и не вернулся. Это было в Нью-Йорке. Работа полиции не давала результатов. Так лицо Итана и появилось на упаковке.

И каждый день американцы, наливая стакан молока, или заливая молоком хлопья для своих детей, думали о своих детях (что надо отвезти в школу, встретить, проконтролировать), о горе родителей, таких как они. Да, наверняка в прохожих детях они искали черты с упаковки, желая помочь. Но по итогу пакет с молоком в Америке стал доказательством того, что система прокисла, надеяться не на кого. А судьбы детей глобально важны только родителям.





О судьбе Итана Патца, которого убили, стало известно лишь спустя 40 лет. И молоко здесь ни при чем. На упаковке же фото детей менялись: одно, другое, третье, потом пошли десятки и сотни фотографий. Но за долгие годы смогли найти лишь несколько живых детей.

Потом были еще фото на упаковке от пиццы, ролики по ТВ и еще много-много чего. И здесь, вот не в тему, но приходит параллель из сегодняшнего дня. Поляки, которые все переживали, что Беларусь натравливает на них мигрантов. Что те, вот-вот… и, как оборигены, нападут на них, заберут последнее, а потом, может, и поляков есть начнут. Ну, чем ужаснее звучит, тем больше в это верят.

И что теперь? Доказанный факт: Варшава сама наживалась на мигрантах, зазывала к себе, чтоб заработать. Но в СМИ транслировали: "Ой, нет… мигранты зло, вот построим забор". Так и в США говорили: берите любую площадку, кричите, что ищете детей, мы даже создадим специальную систему по их поиску. А по факту всем этим Белый дом прикрывал свои черные дела.

"Его зовут медвежонок. И этот ребенок будет твоим до понедельника. На выходные" - это отрывок из фильма "Звук свободы" режиссера Алехандро Монтеверде. Фильм основан на реальных событиях. Детей там называют фруктами. И для извращенцев-гурманов (коими кишит страна из трех букв) собирают (воруют) самые ранние плоды. Швецкий стол для дядь с толстыми кашельками - это в основном дети из Мексики и Колумбии.

И еще раз. Это реальные истории, снятые в Америке, американским режиссером. Но, как и с польским фильмом про границу, где показаны зверства поляков, американский фильм тоже под запретом. Под запретом Голливуда.

"За последний год в Сети появилось 22 млн фото детской порнографии. Это на 5 тыс. % больше, чем год назад. 5 тыс. %! Детская порнография - самый быстрорастущий преступный бизнес в мире", - говорится в фильме.

Этот бизнес уже обогнал торговлю оружием и скоро обгонит наркотрафик. Партию кокаина можно продать один раз и все, а ребенка - 5, 10 раз в день. Для Вашингтона вот это - неудобная правда.

Вам придется заплатить за то, что вы сделали. СМИ, я вас совсем не боюсь, вы сатана. Именно поэтому они - дети - вам нужны: извлечение органов или адренохром. Есть лидеры, о которых вы даже не знаете, которые контролируют всю эту мировую систему. Джим Кэвизел, исполнитель главной роли в фильме "Звуки свободы"

Факт Только в 2022 году в США было допущено около 85 тыс. латиноамериканских детей и подростков без сопровождения взрослых. Согласно правительственным источникам, в 2021 и 2022 годах в страну въехали около 130 тыс. несовершеннолетних мигрантов, из которых 85 тыс. числятся пропавшими без вести.

Тут стоит вспомнить еще и операцию "Бебилифт". США после поражения во Вьетнамской войне вывозили вьетнамских младенцев - около 3 тыс. детей. Говорили, что это беспризорники, что осиротели. Оказалось, выкрали. Вьетнамские родители подавали в суд на правительство США, но только около 12 детей воссоединились со своими родителями. Остальных же переправили в Канаду, Западную Германию, Австралию.

Можно еще говорить о воровстве детей из Афганистана, Ирака, Сирии. Словом, куда бы ни ступала американская нога.

В топе по пропавшим без вести детям - США, Индия, Германия и Великобритания. С января 2018 года по декабрь 2020 года в Европе "растворились" 18 292 ребенка-мигранта. Такие данные публиковали в The Guardian. Это почти 17 детей в день! В большинстве своем это были мальчики, каждый шестой - младше 15 лет. Добавим, что в условиях современного рабства, по данным ООН и МОТ, в 2021 году пребывало 50 млн человек, из них 23 % эксплуатировались сексуально, в основном это женщины и дети.

Сколько пропало детей в Украине, к сожалению, не скоро узнаем. Слишком не выгодно сейчас это Киеву. Слишком высока цена за ребенка... Или за здоровые органы. Куда выгоднее кричать, что Беларусь и Россия воруют. Но, как в случае с польским и американским фильмами, ждем, наконец-то, правду и от украинских коллег.





Те дети, которых показали в 4-серийном фильме АТН "Дети войны", уже успели отдохнуть в Беларуси. И в пятницу уехали домой. Это дети из Лисичанска и Северодонецка - городов, в которых нормальная жизнь пока практически невозможна. Дети рассказывали, что у них все еще нет воды, дома и школы разрушены. Конечно, для детей белорусские каникулы - это сказка. Нужная и официальная.

Уже много раз говорили, это подтверждали и родители детей, и законные представители во время нашей поездки на Донбасс: каждый визит только с их согласия! В этом на неделе могли убедиться и диппредставительства всех стран, которые только есть в Беларуси. Но... Предсказуемо, Евросоюза не было.

"Дети Донбасса рассказали бы им, как они благодарны Беларуси, как они рады, что находятся здесь в мире и спокойствии. А еще б они спросили, почему их бомбили с 2014 года. Где были чиновники Евросоюза?" - сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

А вот теперь вопрос, будут ли они иметь право что-то говорить в адрес Беларуси, имея возможность убедиться, как есть на самом деле, и, не воспользовавшись этой возможностью? Конечно, нет. Не имеет право и Международная Федерация общества Красного Креста требовать отставки Дмитрия Шевцов, не приехав на Съезд - высший орган Белорусского Красного Креста - где поднимали вопрос о его переизбрании. И единогласно Шевцов остался генсеком.

С точки зрения здравого смысла любого белоруса, поездка туда носила абсолютно защитный характер в адрес Республики Беларусь и национального общества. Но создан претендент, мы не можем повлиять на решение съезда, потому что съезд принял совсем другое решение - отличное от решения Международного движения Красного Креста. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста

Правление организации призвало Белорусский Красный Крест освободить Шевцова от должности до 30 ноября. Если этого не произойдет, то МФОККиКП воздержится от "новых партнерских обязательств, включая финансирование", а членские права БКК в обществе будут приостановлены до тех пор, пока Шевцов не покинет пост. И это все за то, что Дмитрий Шевцов поехал на Донбасс, чтобы зафиксировать, что дети Донбасса после оздоровления и лечения возвращаются домой.