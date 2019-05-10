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В Европе прошли торжественные мероприятия
Торжественные мероприятия накануне состоялись и в Европе. Цветы возложили к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, в Вене. Памятная церемония прошла и в словенской Любляне.
На акциях побывал наш корреспондент Станислав Липский. Дождь в столице Австрии 9 Мая в очередной раз напомнил о том ужасном периоде, который нанес планете невосполнимый урон в годы Второй мировой войны. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 миллионов погибших с учетом и военных, и гражданского населения. Дороже всего победа над фашизмом обошлась советскому народу: более 25 миллионов погибших. Беларусь потеряла каждого третьего.
В Вене отдать дань героям Великой Отечественной собрались возле памятника советским воинам
Здесь делегации Беларуси, Армении, России, Казахстана и многих других держав бывшего СССР. При освобождении столицы Австрии от фашизма погибло 17 тысяч наших солдат. Мемориал включает 12-метровый постамент со статуей воина-красноармейца в шлеме золотого цвета и с легендарным ППШ на груди.
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