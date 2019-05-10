В Европе прошли торжественные мероприятия

Торжественные мероприятия накануне состоялись и в Европе. Цветы возложили к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, в Вене. Памятная церемония прошла и в словенской Любляне.

На акциях побывал наш корреспондент Станислав Липский. Дождь в столице Австрии 9 Мая в очередной раз напомнил о том ужасном периоде, который нанес планете невосполнимый урон в годы Второй мировой войны. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 миллионов погибших с учетом и военных, и гражданского населения. Дороже всего победа над фашизмом обошлась советскому народу: более 25 миллионов погибших. Беларусь потеряла каждого третьего.

