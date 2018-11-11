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В Европе сегодня День памяти павших в Первой мировой войне
Широко столетие со дня окончания глобального военного конфликта отмечается во Франции. Главная памятная церемония проходит у Триумфальной арки в Париже. Участие в ней принимают более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций. Беларусь представляет делегация во главе со спикером Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата, военная церемония, минута молчания, мемориальное театрализованное представление. После торжеств у арки и обеда в Елисейском дворце почти все лидеры отправятся на Форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности.
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