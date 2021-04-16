В Евросоюзе с июня вступит в силу сертификат для путешествий

Сертификат будет содержать информацию о страховании, прививках и тестах на COVID-19 в электронном или бумажном виде. При этом его наличие не является обязательным. Турист сам может выбрать, обзавестись ему новым документом или отправиться на карантин. Наличие сертификата будет говорить о том, что путешественник не представляет угрозу заражения для местных жителей.