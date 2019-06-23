В фан-зонах днем можно следить за ходом спортивных состязаний, а вечером это концертные площадки

Фан-зоны работают во всех областных центрах страны. Днем все желающие на больших экранах смогут посмотреть трансляцию лучших моментов спортивных состязаний и медальных церемоний ІІ Европейских игр.



Вечером фан-зоны превратятся в концертные площадки, где выступят лучшие коллективы и исполнители регионов. Также здесь организованы торговые точки и продажа сувениров.



Подробнее расскажут наши корреспонденты. Начнем с Гомеля. И передаем слово Анне Ковалевой. Она уже знает, где и как отдыхают болельщики в городе над Сожем.



Фан-зона в Гомеле разместилась у Ледового дворца. Эта площадка выбрана неслучайно. Спортивный комплекс для Гомельского региона - центр ледовых баталий международного уровня. И, конечно же, здесь куют свое мастерство будущие чемпионы.



К слову, многие из них обратились к своим землякам с главного экрана. Их выступления можно было увидеть в HD-формате. Кроме виртуального, запланировано было и живое общение: часть спортсменов прямо здесь провела мастер-классы для всех желающих и устроила показательные выступления.



Еще одна активная зона - велокарнавал kids. Здесь все внимание велоспорту: гонки на скорость и маневрирование, конкурс велокостюмов, интерактивные игры и разминки с фитнес-тренером. Есть площадка и для любителей интеллектуального спорта - викторины и конкурсы на эрудицию.



Дополнение экстерьера - аттракционы, селфи-локации, фуд-корты и в целом торговая зона в 90 квадратных метров. Флаги, воздушные шары - все в цветах символики мероприятия. Атмосферу праздника добавляют выступления белорусских артистов и чирлидеров.



За ходом спортивных состязаний здесь можно будет следить на протяжении всех Европейских игр. Впереди не менее громкие выступления, живая инструментальная музыка и даже огненные шоу. А вот о том, что ожидает любителей спорта в фан-зоне в Витебске, расскажет моя коллега Ольга Масловская.



В Витебске, обещают организаторы, места в фан-зоне ІІ Европейских игр хватит абсолютно всем, ведь болельщикам предоставлена самая большая площадь Европы – витебская площадь Победы.



Трансляция с арен главного спортивного события Старого Света идет на двух огромных мультимедийных экранах. Сегодня в пять часов вечера приглашают стать свидетелями финальных схваток самбистов, а также соревнований по акробатике и художественной гимнастике. Посмотреть на юных граций можно и вживую. В фан-зоне - показательные выступления воспитанниц спортивных школ Витебска.



К слову, от Витебской области в сборную страны вошли более двадцати атлетов - цвета белорусского флага они защищают в девяти видах спорта. В том числе и в карате. В олимпийской программе это японское боевое искусство новичок, но в Витебской области развивается давно, были и победы на серьезных турнирах. Витебские каратисты вполне могут претендовать на подиум ІІ Европейских игр.



Не только узнать все о спортивных достижениях, но и познакомиться с лучшими творческими коллективами. Фан-зона - это место встреч с талантливыми вокалистами и хореографами. Каждый день трансляции из Минска будут открывать концертные программы.



Те, кто засиделся дома, могут придти в фан-зону, чтобы провести летний вечер за игрой в стритбол или бадминтон - локации и экипировка абсолютно бесплатны.



Фан-зона будет работать до 30 июня. Причем в эти даты Витебск отметит День города, состоится первый открытый молодежный фестиваль хореографии, пройдет патриотический велопробег. Приходите в фан-зону ІІ Европейских игр на площади Победы в Витебске, и вы не пропустите ничего.



