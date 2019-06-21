В фан-зоне у Дворца спорта стартовали дни культур и традиций стран-участниц

Присоединиться к ярким моментам спортивного форума еще до его начала можно в фан-зонах. И здесь скучать точно не придется! Вчера у Дворца спорта стартовали дни культур и традиций стран-участниц. Открывал творческий фестиваль Азербайджан. И это символично, ведь именно в Баку четыре года назад прошли І Европейские игры. В главной фан-зоне можно было ближе познакомиться с солнечной страной. Например, закружиться в такт музыкантам. Или посетить аутентичную выставку - там презентовали традиционные костюмы и музыкальные инструменты Азербайджана.