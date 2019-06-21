3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В фан-зоне у Дворца спорта стартовали дни культур и традиций стран-участниц
Присоединиться к ярким моментам спортивного форума еще до его начала можно в фан-зонах. И здесь скучать точно не придется! Вчера у Дворца спорта стартовали дни культур и традиций стран-участниц. Открывал творческий фестиваль Азербайджан. И это символично, ведь именно в Баку четыре года назад прошли І Европейские игры. В главной фан-зоне можно было ближе познакомиться с солнечной страной. Например, закружиться в такт музыкантам. Или посетить аутентичную выставку - там презентовали традиционные костюмы и музыкальные инструменты Азербайджана.
Такой спортивно-творческий марафон продолжится сегодня, свой колорит на площадке у Дворца спорта представит Израиль. И сегодня же для болельщиков откроют еще две фан-зоны - у "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены".
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва