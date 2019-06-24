В фан-зоне у "Минск-Арены" находится выставочная локация "Беларусь туристическая"

Дополнительный билет в лето можно приобрести прямо в фан-зоне у "Минск-Арены" . Выставочная локация "Беларусь туристическая" презентует свыше 30 санаториев и агроусадеб из четырех областей Беларуси. Представлен даже промышленный и медицинский туризм.

И предлагают купить тур выходного дня или путевку на месяц. Кроме комфортабельных условий проживания - экскурсии в дворцово-парковые ансамбли и участие в интерактивных программах. Сегодня наши санатории превращаются в настоящие спа-центры. В предложениях от иглорефлексотерапии до криосауны. Весь спектр медицинских инноваций.