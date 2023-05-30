Новые социально значимые объекты Минской области. В Фаниполе завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Открытие запланировано на осень. Кроме спортивных залов здесь будет и бассейн с саунами. Возводят в Фаниполе и новую школу на 1050 мест. Она станет третьей в городе.

Этот населенный пункт все чаще выбирают новоселы, в том числе и со столицы. В этом году в планах ввести почти 20 тысяч квадратных метров жилья. Одновременно в квартале новостроек проектируется и создание зеленых зон для отдыха.