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В Фаниполе завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Новые социально значимые объекты Минской области. В Фаниполе завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Открытие запланировано на осень. Кроме спортивных залов здесь будет и бассейн с саунами. Возводят в Фаниполе и новую школу на 1050 мест. Она станет третьей в городе.
Этот населенный пункт все чаще выбирают новоселы, в том числе и со столицы. В этом году в планах ввести почти 20 тысяч квадратных метров жилья. Одновременно в квартале новостроек проектируется и создание зеленых зон для отдыха.
В ближайшее время значительно усилится и промышленный потенциал Фаниполя. Здесь находится одна из самых востребованных площадок свободной экономической зоны "Минск". В планах строительство новой системы энергетики и других коммуникаций, необходимых для работы инвесторов.
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