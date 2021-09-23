﻿О фантомных болях американской гегемонии А. Сыч в рубрике "Площадка"

Пока одни разбрасывают по планете оружие на миллиарды долларов, другие работают над сохранением мира и стабильности. Лидеры ОДКБ вместе принимают фундаментальные вызовы геополитики.

В фантомных болях американской гегемонии разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".

Безопасность - это основная функция любого государства. Причем безопасность во всех проявлениях: экономическая, продовольственная, ну и, конечно же, физическая. Обеспечить ее в одиночку - задача фактически невыполнимая.

Горячие конфликты становятся повседневной реальностью

Тем более, что горячие локальные конфликты по всему миру становятся повседневной реальностью, а противостояние крупнейших геополитических игроков набирает обороты. Именно поэтому Беларусь активно участвует в развитии Организации договора о коллективной безопасности, а одним из важнейших решений саммита ОДКБ в Душанбе стало согласование участия представителей военного блока в миротворческих операциях ООН. О чем еще договорились лидеры стран и какие вызовы стоят перед ОДКБ? Это "Площадка", давайте разбираться.

Достаточно символичное таинство произошло в ночь перед саммитом ОДКБ. Без предупреждения было объявлено о создании нового военного блока AUKUS, который учредили США, Великобритания и Австралия.

Антикитайский военный блок AUKUS

Это объединение уже позиционируется как антикитайское. И тут важно вспомнить о "щедром" подарке на сумму 85 миллиардов в виде передового вооружения, которое досталось бойцам "Талибана", благодаря чему представители движения стали одной из самых боеспособных структур в мире.

Американская цепь последовательных действий по созданию напряженности в регионе

Американцы, конечно, потешно и одновременно шокирующе бежали из Афганистана, но все это складывается в цепь абсолютно последовательных действий по созданию напряженности в регионе.

Ровно об этом накануне саммита в Душанбе и говорил Президент Беларуси, акцентируя внимание на необходимости общей позиции ОДКБ и ШОС в решении афганского вопроса. Ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе. Число вероятных беженцев исчисляется миллионами человек.

США пытаются противостоять формированию многополярного мира

Все это последствия антикитайской и антироссийской политики Штатов, которые любой ценой пытаются противостоять формированию многополярного мира. Уж больно не хочется терять свою гегемонию и безнаказанно демократизировать, кого вздумается, а точнее, грабить под этим предлогом.

И если Афганистан от Беларуси достаточно далеко, и в определенном либертарианском сознании может возникнуть мысль о том, что нас это не касается, пусть сами разбираются со своими проблемами, то тут даже горчичники к голове не помогут. Без толку греть и так горячие головы.

Беларусь уже сталкивается с последствиями американской внешней политики

На деле же Беларусь уже сталкивается с последствиями американской внешней политики в виде миграционного кризиса на границе. Да и "гиена Европы" все чаще с аппетитом смотрит на Восток. Польша намерена перевооружиться в ближайшие 15 лет на сумму в 133 миллиарда долларов. В центре Риги, пугая собственных граждан, устраивают стрельбу среди белого дня, проводя достаточно странные учения.

Не перестает удивлять Украина - полнейшее разгильдяйство в силовых структурах привело к формированию постоянного трафика оружия в сторону Беларуси. Агрессивная риторика в СМИ и осеннее обострение дают свои результаты. Неизвестный устроил вооруженную провокацию на границе, обстреляв пограничный столб.

Для начала боевых столкновений порой достаточно и одного выстрела

Казалось бы, мелочь, но для начала боевых столкновений порой достаточно и одного выстрела.