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В Фарном костеле Гродно восстанавливают 300-летний алтарь
Реконструкция 300-летней святыни. В главном католическом храме Гродно - Фарном костеле - завершается восстановление одного из тринадцати алтарей. Пятиметровая конструкция сделана из дерева, но окрашена под мрамор. Уникальную технологию XVIII века воссоздают белорусские реставраторы Николай и Елисей Лёли. Как по крупицам сохраняют историю - репортаж Юрия Карнеловича.
Задача у реставратора Елисея Лёли не из легких. Элементы деревянного алтаря необходимо разрисовать так, чтобы выглядели они, как мраморные. Именно в такой технике работали мастера 300 лет назад, когда создавалась святыня. Для молодого специалиста Фарный костел - знаковый объект. Вместе с отцом, тоже реставратором, Елисей Лёля здесь трудился, будучи школьником. Правда, тогда он был помощником, а сегодня ему доверили самостоятельно восстанавливать элементы алтаря.
Задача реставраторов - полностью сохранить оригинал
Если сын занимается основой алтаря, то отец Николай Лёля взял на себя самый сложный фронт работ. Реставрирует и покрывает позолотой резные детали. Работа небыстрая, на один изразец уходит больше месяца, а восстановить нужно несколько сотен элементов.
Всего в костеле 13 деревянных алтарей и каждый из них – настоящее произведение искусства. Правда, за 300 лет святыни обветшали и требуют обновления. Масштабные реставрационные работы в гродненском Фарном костеле начались еще в 2006 году. Тогда во время пожара был поврежден главный алтарь. На его восстановление ушло несколько лет. Полностью обновлены уже 5 алтарей. Как показала практика, медлить с реставрацией нельзя. Некоторые деревянные элементы просто рассыпались в руках специалистов. Их приходилось восстанавливать по фотографиям.
Сохранить культурное и духовное наследие
На полное восстановление внутреннего убранства храма понадобятся годы. Но спешка здесь не уместна, утверждают специалисты. Главная задача - полностью вернуть алтарям их первоначальный вид. Да и качество работ реставраторы гарантируют. Святыни простоят еще как минимум три столетия.
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