В Федерации профсоюзов Беларуси работает горячая линия для аграриев - каждое обращение оперативно отрабатывается

Были определенные моменты по оформлению, привлечению работников к работе в выходные дни и оформлению суммарного учета рабочего времени. Понятно, что сейчас массовая полевая работа, и никто по 5 -8 часов не работает. Работают, как говорится, от рассвета до заката, поэтому оформляется суммарный учет рабочего времени. Выезжаем на места, проверяем, как оформляется, подсказываем, и если у нанимателя есть нарушения, даем рекомендации по их устранению, чтобы не допускать впредь такие нарушения.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси