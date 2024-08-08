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В Федерации профсоюзов Беларуси работает горячая линия для аграриев - каждое обращение оперативно отрабатывается

В Беларуси уборочная кампания на финишной прямой. К вопросам организации труда участников жатвы наниматели подходят ответственно. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси. С июля там работает горячая линия для аграриев.

Звонки принимаются ежедневно с 8:30 до 22:00. Каждое обращение оперативно отрабатывается. Представители профсоюза оперативно выезжают на места, изучают ситуацию, проверяют соответствующие документы, общаются с работниками.

Были определенные моменты по оформлению, привлечению работников к работе в выходные дни и оформлению суммарного учета рабочего времени. Понятно, что сейчас массовая полевая работа, и никто по 5 -8 часов не работает. Работают, как говорится, от рассвета до заката, поэтому оформляется суммарный учет рабочего времени. Выезжаем на места, проверяем, как оформляется, подсказываем, и если у нанимателя есть нарушения, даем рекомендации по их устранению, чтобы не допускать впредь такие нарушения.
Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси


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Номер горячей линии +375 (29) 676-18-40

При этом стоит отметить, что ряд поступивших жалоб при изучении ситуации на местах не подтвердился. Наниматели действовали согласно законодательству. Горячая линия по охране и условиям труда участников жатвы будет работать до окончания уборочной кампании.

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