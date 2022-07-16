В фестивальном Витебске День молодежи - чем удивил международный форум искусств?

Витебск продолжает зажигать и жить в ритме 31-го "Славянского базара". Сегодня на международном форуме искусств День молодежи. И одно из главных событий этого дня - международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Белтелерадиокомпания в 10 вечера начнет прямую трансляцию из Летнего амфитеатра.

Впрочем, многочисленные мероприятия стартовали еще утром - продолжаются в эти минуты и завершатся за полночь. Гостей также приглашают локации Союзного государства. Афиша пестрит концертами, выставками, гуляниями.

В городе необыкновенная атмосфера гостеприимства, добра, уважения. Из фестивального Витебска репортаж Марины Романовской.

"Славянскому базару" 31! Солидный возраст для фестиваля. Но он по-прежнему молод душой. Международный форум зажигает сутки напролет. И сегодня на празднике в Витебске День молодежи. А это всегда ярко и креативно. Торжественное открытие на новой локации форума у концертного зала "Витебск" проверено во время ночного оупен-эйра - здесь есть где разгуляться.

Сегодня дни белорусской молодежи отмечают коллеги из Узбекистана, Азербайджана, России. И очень здорово, что наша молодежь выстраивает вектор на будущее, на развитие.

В распоряжении молодежи самые популярные локации "Славянского базара". Открытый диалог в футбольном манеже - это больше дискуссия. Участникам предложили пройти квест - вопросы о музыке, литературе, истории. Серьезная борьба и среди творческих коллективов - в Витебске зажгли "Огонь молодежных талантов".

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/bea/gsxp1f37cxwd20w3l2shmc94b8759ha0.jpg

Мы должны разговаривать с молодежью на одном языке. И самое главное - смотреть в одном направлении, двигаться к единым целям. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

И патриотический подъем, и просто праздник. Чувствуется гостеприимство Витебска. Это очень здорово. Спасибо Славянскому базару». Буду стараться бывать здесь каждый год. Григорий Петушков, председатель Национального совета молодежных и детских объединений России

Видеорепортажи этих авторов уже собрали сотни комментариев. Сегодня перед широкой аудиторией наградили победителей республиканского конкурса молодых журналистов "Пресс-код".

Мы предоставляли на конкурс проект "Университетское телевидение". Он достаточно солидный, ему уже 10 лет. В нем принимают участие студенты и сотрудники университеты. Для нас особенно ценно, что наша работа была отмечена на конкурсе, организатором которого, в том числе, выступило и Министерство информации.

А эти юные участники "Славянского базара" владеют искусством доносить важное через танец. Международный проект объединил коллективы из восьми стран. Жеребьевка на Площади звезд - после чего весь день в их распоряжении сцена областной филармонии.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/d2b/9tcwrjja0d4o6b5ywba82mg9atuy23vl.jpg

Совместные проекты на фестивальных площадках переставляет Союзное государство. Сегодня в художественном музее презентовали гжельскую роспись. И еще один знаменитый символ России – матрешку.

Можете увидеть матрешку в хохломском образе, в разных цветовых решениях, она может быть не просто игрушкой, а предметом интерьера. А также можно увидеть матрешку в традиционном белорусском наряде.

Секреты мастерства гостям "Славянского базара" раскрывают и кузнецы. На этой локации по-настоящему жарко. В подарок Витебску мастера оставят арт-объект с символом международного праздника - васильком.

Мастер-классы, все аутентичное, привезли с собой перевозные кузни. Для людей это интересно. Они видят то, что уже есть на прилавках магазина, а как это делается? Кто-то поет песни, а мы будем сегодня ковать.

Особый колорит на подворьях. Квас по старинному рецепту и домашний хлеб по вкусу туристам.

Хлеб разных сортов, с тмином, чесночный, на дубовых листочках. "Калі ласка, заходзьце да нас, частуйцеся!".

На увлекательные мастер-классы, конкурсы, дегустации приглашает кондитерская фабрика "Витьба". Сегодня вечеринка в гавайском стиле! На интерактивной локации зрелищ и угощений хватит всем.

Масштабная площадка находится на набережной реки Витьба. Ориентир вот этот дирижабль. Каждый раз у нас что-то новое. Наша программа начинается с четырех часов и заканчивается концертом очень известных кавер-бендов.

Любимые хиты от призеров международных конкурсов исполнителей эстрадной песни разных лет прозвучали в концертном зале "Витебск". На сцене созвездие.