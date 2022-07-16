3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
В фестивальном Витебске День молодежи - чем удивил международный форум искусств?
Витебск продолжает зажигать и жить в ритме 31-го "Славянского базара". Сегодня на международном форуме искусств День молодежи. И одно из главных событий этого дня - международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Белтелерадиокомпания в 10 вечера начнет прямую трансляцию из Летнего амфитеатра.
Впрочем, многочисленные мероприятия стартовали еще утром - продолжаются в эти минуты и завершатся за полночь. Гостей также приглашают локации Союзного государства. Афиша пестрит концертами, выставками, гуляниями.
В городе необыкновенная атмосфера гостеприимства, добра, уважения. Из фестивального Витебска репортаж Марины Романовской.
"Славянскому базару" 31! Солидный возраст для фестиваля. Но он по-прежнему молод душой. Международный форум зажигает сутки напролет. И сегодня на празднике в Витебске День молодежи. А это всегда ярко и креативно. Торжественное открытие на новой локации форума у концертного зала "Витебск" проверено во время ночного оупен-эйра - здесь есть где разгуляться.
Сегодня дни белорусской молодежи отмечают коллеги из Узбекистана, Азербайджана, России. И очень здорово, что наша молодежь выстраивает вектор на будущее, на развитие.
В распоряжении молодежи самые популярные локации "Славянского базара". Открытый диалог в футбольном манеже - это больше дискуссия. Участникам предложили пройти квест - вопросы о музыке, литературе, истории. Серьезная борьба и среди творческих коллективов - в Витебске зажгли "Огонь молодежных талантов".
Мы должны разговаривать с молодежью на одном языке. И самое главное - смотреть в одном направлении, двигаться к единым целям.
И патриотический подъем, и просто праздник. Чувствуется гостеприимство Витебска. Это очень здорово. Спасибо Славянскому базару». Буду стараться бывать здесь каждый год.
Видеорепортажи этих авторов уже собрали сотни комментариев. Сегодня перед широкой аудиторией наградили победителей республиканского конкурса молодых журналистов "Пресс-код".
Мы предоставляли на конкурс проект "Университетское телевидение". Он достаточно солидный, ему уже 10 лет. В нем принимают участие студенты и сотрудники университеты. Для нас особенно ценно, что наша работа была отмечена на конкурсе, организатором которого, в том числе, выступило и Министерство информации.
А эти юные участники "Славянского базара" владеют искусством доносить важное через танец. Международный проект объединил коллективы из восьми стран. Жеребьевка на Площади звезд - после чего весь день в их распоряжении сцена областной филармонии.
Совместные проекты на фестивальных площадках переставляет Союзное государство. Сегодня в художественном музее презентовали гжельскую роспись. И еще один знаменитый символ России – матрешку.
Можете увидеть матрешку в хохломском образе, в разных цветовых решениях, она может быть не просто игрушкой, а предметом интерьера. А также можно увидеть матрешку в традиционном белорусском наряде.
Секреты мастерства гостям "Славянского базара" раскрывают и кузнецы. На этой локации по-настоящему жарко. В подарок Витебску мастера оставят арт-объект с символом международного праздника - васильком.
Мастер-классы, все аутентичное, привезли с собой перевозные кузни. Для людей это интересно. Они видят то, что уже есть на прилавках магазина, а как это делается? Кто-то поет песни, а мы будем сегодня ковать.
Особый колорит на подворьях. Квас по старинному рецепту и домашний хлеб по вкусу туристам.
Хлеб разных сортов, с тмином, чесночный, на дубовых листочках. "Калі ласка, заходзьце да нас, частуйцеся!".
На увлекательные мастер-классы, конкурсы, дегустации приглашает кондитерская фабрика "Витьба". Сегодня вечеринка в гавайском стиле! На интерактивной локации зрелищ и угощений хватит всем.
Масштабная площадка находится на набережной реки Витьба. Ориентир вот этот дирижабль. Каждый раз у нас что-то новое. Наша программа начинается с четырех часов и заканчивается концертом очень известных кавер-бендов.
Любимые хиты от призеров международных конкурсов исполнителей эстрадной песни разных лет прозвучали в концертном зале "Витебск". На сцене созвездие.
Фестиваль продолжает открывать новые имена. Менее чем через час в Летнем амфитеатре выступят участники тридцать первого международного конкурса. На легендарной сцене прозвучат славянские хиты. Беларусь представляет Анна Трубецкая. Прямую трансляцию покажет "Беларусь 1" и "Беларусь 24".