ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В феврале Минск примет Международную книжную выставку-ярмарку

Минск примет XXVII Международную книжную выставку-ярмарку. Форум стартует в комплексе на проспекте Победителей, 14 в начале февраля. Среди почетных стран-гостей Россия и США. В общей сложности соберутся три сотни экспонентов из 30 стран. В программе также встречи с издателями и любимыми авторами.

Выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Беларусь - открытая книга"

В этом году выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Беларусь - открытая книга". С 5 по 9 февраля форум охватит не только выставочные стенды. В минских театрах покажут спектакли белорусских драматургов, организуют и поэтический автобус по проспекту Победителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все