В феврале Минск примет Международную книжную выставку-ярмарку

Минск примет XXVII Международную книжную выставку-ярмарку. Форум стартует в комплексе на проспекте Победителей, 14 в начале февраля. Среди почетных стран-гостей Россия и США. В общей сложности соберутся три сотни экспонентов из 30 стран. В программе также встречи с издателями и любимыми авторами.



