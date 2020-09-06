В финале конкурса "Танковый биатлон" белорусы завоевали бронзу

Белорусы завоевали бронзу в конкурсе "Танковый биатлон". В подмосковном парке "Патриот" состоялось награждение нашей команды.



Финал проходил на российском полигоне Алабино в день закрытия Армейских игр. Из 16 команд до финала дошли лишь четыре сильнейших - это Россия, Беларусь, Китай и Азербайджан. Борьба за призовые места была очень напряженной. Все три белорусских экипажа прошли дистанцию практически без промахов и штрафных очков. Но по скорости уступили России и Китаю. И в этом году завоевали бронзу.



