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В финале конкурса "Танковый биатлон" белорусы завоевали бронзу

Белорусы завоевали бронзу в конкурсе "Танковый биатлон". В подмосковном парке "Патриот" состоялось награждение нашей команды.

Финал проходил на российском полигоне Алабино в день закрытия Армейских игр. Из 16 команд до финала дошли лишь четыре сильнейших - это Россия, Беларусь, Китай и Азербайджан. Борьба за призовые места была очень напряженной. Все три белорусских экипажа прошли дистанцию практически без промахов и штрафных очков. Но по скорости уступили России и Китаю. И в этом году завоевали бронзу.

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