В финале конкурса "Учитель года" сразятся 56 педагогов

В Беларуси стартует конкурс "Учитель года"! Сегодня торжественное открытие. В финале конкурса сразятся 56 педагогов со всей страны, которые победили в областных и минских городских этапах. Среди участников 42 женщины и 14 мужчин. Все с высшим образованием. Средний возраст конкурсантов в этом году - 39 лет, а средний стаж работы - 16. Завтра стартуют конкурсные испытания. В программе традиционно самопредставление участников, уроки в незнакомом классе, тестирование и мастер-классы.



Имя лучшего педагога объявят 2 октября в канун профессионального праздника - Дня учителя. Победителю кроме почетного звания достанется главный приз - автомобиль. Отметим, конкурс "Учитель года" проводится один раз в три года.



