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В финале областного конкурса исследовательских работ центральный регион представил 250 проектов

Инновации для растениеводства и строительства, перспективные IT-проекты и разработки в сфере медицины. Все это объединил 24 областной конкурс исследовательских работ.

В финале ученики Минской области предложили около 250 проектов.

Лингвистика, химия, информатика, история: победителей назвали в каждой секции. Что попало в интеллектуальный топ - узнала Елена Витко (видео).

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