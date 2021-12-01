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В финале областного конкурса исследовательских работ центральный регион представил 250 проектов
Факт
Инновации для растениеводства и строительства, перспективные IT-проекты и разработки в сфере медицины. Все это объединил 24 областной конкурс исследовательских работ.
В финале ученики Минской области предложили около 250 проектов.
Лингвистика, химия, информатика, история: победителей назвали в каждой секции. Что попало в интеллектуальный топ - узнала Елена Витко (видео).
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