В финале "Танкового биатлона" выступят команды Беларуси, России, Казахстана и Азербайджана

Цвет зеленый, дорожка третья. В подмосковной Кубинке прошла жеребьевка "Танкового биатлона". Так, в финале, выступят четыре команды: Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. Нашей сборной выпал зеленый цвет танка и третья дорожка. Напомним, борьба за призовые места состоится на полигоне Алабино 17 августа, в День торжественного закрытия Армейских игр. Четыре сильнейшие команды будут соревноваться в конкурсе "Эстафета", задача каждой - на максимальной скорости пройти 4 круга и поразить мишени разного типа. В полуфинале белорусы прошли дистанцию вторыми.



Также военные доказали, что умеют не только соревноваться в скорости и меткости. Во время жеребьевки состоялся творческий конкурс. Команды из 10 государств удивили своими вокальными и хореографическими данными. Белорусы исполнили патриотическую песню о партизанах, команда из Вьетнама показала танец "Крылья свободы", а сборная Мьянмы поразила зрителей необычной интерпретацией "Катюши".



