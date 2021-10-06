В формате диалоговой площадки прошла встреча Н. Кочановой с преподавателями и курсантами Академии МВД

Совет Республики тесно взаимодействует с Академией МВД. Специалисты учебного заведения работают экспертами при правовой оценке законодательных актов. Это сегодня заявила Наталья Кочанова, посещая милицейский вуз. Встреча председателя Совета Республики с преподавателями и курсантами академии прошла в формате диалоговой площадки. Говорили о многом, в том числе о ситуации с коронавирусом и о важности вакцинации. Одна из ключевых тем - и роль учителя.