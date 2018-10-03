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Участие в V Форуме регионов Беларуси и России подтвердили 20 губернаторов РФ
V Форум регионов Беларуси и России будет лучшим в истории. Уверенность в этом выразили белорусские парламентарии. Сегодня в Минске перед журналистами выступили сразу пять представителей постоянных комиссий Совета Республики.
Столько на следующей неделе будет секций на форуме. Все они разной тематики - от международной и экономической безопасности до унификации законодательства в рамках Союзного государства. Обсудят вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан двух стран, а также одинаковых условий хозяйствования для юридических лиц. Ожидается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве, бизнес-контракты заключат не менее чем на 500 миллионов долларов.
Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Участие в нем подтвердили 20 губернаторов России. Одной из особенностей станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства, а также фольклорные коллективы двух стран. На региональных площадках можно будет ознакомиться с торгово-экономическим, историко-культурным и туристическим потенциалом.
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