Участие в V Форуме регионов Беларуси и России подтвердили 20 губернаторов РФ

V Форум регионов Беларуси и России будет лучшим в истории. Уверенность в этом выразили белорусские парламентарии. Сегодня в Минске перед журналистами выступили сразу пять представителей постоянных комиссий Совета Республики.

Столько на следующей неделе будет секций на форуме. Все они разной тематики - от международной и экономической безопасности до унификации законодательства в рамках Союзного государства. Обсудят вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан двух стран, а также одинаковых условий хозяйствования для юридических лиц. Ожидается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве, бизнес-контракты заключат не менее чем на 500 миллионов долларов.