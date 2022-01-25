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В Гаагский суд направлено заявление о преступлениях Польши и Литвы
Центр "Системная правозащита" направил в офис прокурора международного суда в Гаагезаявление с требованием возбудить уголовное дело против Польши и Литвы по обвинению в преступлениях против человечности.
Речь идет о преступных действиях польских и литовских силовиков в отношении беженцев во время миграционного кризиса осенью 2021 года. Тысячи мигрантов рассчитывали перейти границу с ЕС и попасть в Германию, кстати, по их же приглашению. Людей отгоняли водометами и травили ядохимикатами. Гаага приняла заявление к рассмотрению. Ждем результата в надежде, что изучение вопроса не будет затянуто как обычно.
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