В Гаагский суд направлено заявление о преступлениях Польши и Литвы

Центр "Системная правозащита" направил в офис прокурора международного суда в Гаагезаявление с требованием возбудить уголовное дело против Польши и Литвы по обвинению в преступлениях против человечности.

Речь идет о преступных действиях польских и литовских силовиков в отношении беженцев во время миграционного кризиса осенью 2021 года. Тысячи мигрантов рассчитывали перейти границу с ЕС и попасть в Германию, кстати, по их же приглашению. Людей отгоняли водометами и травили ядохимикатами. Гаага приняла заявление к рассмотрению. Ждем результата в надежде, что изучение вопроса не будет затянуто как обычно.