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В ГАИ Минска напомнили порядок действий при ДТП

Оставлять место аварии строго запрещено. ГАИ Минска напоминает участникам дорожного движения о правилах действия в случае ДТП: автомобили должны оставаться на месте до приезда дорожной милиции и выяснения обстоятельств происшествия. За невыполнение этих правил водителей ждет административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, автолюбитель может на время лишиться прав управления транспортным средством.

В случае если водители оценивают ущерб на сумму меньшую, чем 800 евро, на месте можно заполнить бланк европротокола и не вызывать сотрудников Госавтоинспекции.

В этом году в Минске произошло почти 40 ДТП в основном из-за нарушения скоростного режима. Также распространенной причиной аварий становится несоблюдение безопасной дистанции.

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