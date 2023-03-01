В ГАИ Минска напомнили порядок действий при ДТП

Оставлять место аварии строго запрещено. ГАИ Минска напоминает участникам дорожного движения о правилах действия в случае ДТП: автомобили должны оставаться на месте до приезда дорожной милиции и выяснения обстоятельств происшествия. За невыполнение этих правил водителей ждет административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, автолюбитель может на время лишиться прав управления транспортным средством.

В случае если водители оценивают ущерб на сумму меньшую, чем 800 евро, на месте можно заполнить бланк европротокола и не вызывать сотрудников Госавтоинспекции.