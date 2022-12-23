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В ГАИ Минской области рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости
В ГАИ Минской области рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости до 15 января, пишет БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
Датчики контроля скорости будут работать с 26 декабря по 15 января на автомобильной дороге Р53 Слобода - Новосады, 5-й и 6-й км; Р23 Минск - Микашевичи, 59-й км; М3 Минск - Витебск, 45-й и 80-й км; М4 Минск - Могилев, 17-й км; М5 Минск - Гомель, 24-й, 32-й и 55-й км.
Контроль скорости будет вестись на автомобильной дороге М7 Минск - граница Литвы, 78-й км; Р1 Минск - Дзержинск, 17-й км; Р28 Минск - Нарочь, 29-й, 36-й и 41-й км.
Датчики контроля скорости будут работать на подъезде от а/д Р1 Минск - Дзержинск к г. Дзержинску, 1-й км; на Р56 Молодечно - Воложин - н.п.Менютки, 3-й км; Н9031 Колодищи - Заславль, 3-й км; Н9034 Новый Двор - Михановичи, 3-й км; Р69 Смолевичи - Смиловичи - Правдинск - Шацк, 67-й км; Р53 Слобода - Новосады, 27-й, 33-й и 44-й км.
Фото:pixabay.com
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