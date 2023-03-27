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В ГАИ напомнили о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле

В ГАИ напомнили о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле

В каких случаях необходимо использовать детские удерживающие устройства? Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Также ГАИ Минска обращает внимание автолюбителей на важность использования ремней безопасности, а при перевозке юных пассажиров - детских удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка.

Согласно ПДД, водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности.

При перевозке детей в автомобиле каждый родитель должен позаботиться о их безопасности. Важно знать и понимать, что при аварийной ситуации системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при их перевозке необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Так, до 5 лет - это детские кресла. С 5 до 12 - это могут быть бустеры, специальные подушки для сидения, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см.

Фото:БЕЛТА

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