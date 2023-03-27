В ГАИ напомнили о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле

При перевозке детей в автомобиле каждый родитель должен позаботиться о их безопасности. Важно знать и понимать, что при аварийной ситуации системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при их перевозке необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Так, до 5 лет - это детские кресла. С 5 до 12 - это могут быть бустеры, специальные подушки для сидения, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см.