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В ГАИ озвучили данные о ДТП с участием пешеходов
ГАИ выясняет обстоятельства ДТП с участием пешехода в Минске. По предварительной информации, 59-летняя водитель “шкоды” совершила наезд на женщину, которая пересекала пешеходный переход в районе улиц Академической и Ботанической. Пострадавшая была госпитализирована.
За минувший год в Минске зарегистрировано 235 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли. Также в столичной ГАИ отмечают: в 70 процентах случаев наезды происходят по вине водителей на обозначенных пешеходных переходах.
Пристальное внимание ГАИ уделяет и проблемам детского травматизма. За прошлый год из 55 ДТП в столице в 40 случаях пострадали дети-пешеходы.
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