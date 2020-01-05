ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В ГАИ озвучили данные о ДТП с участием пешеходов

ГАИ выясняет обстоятельства ДТП с участием пешехода в Минске. По предварительной информации, 59-летняя водитель “шкоды” совершила наезд на женщину, которая пересекала пешеходный переход в районе улиц Академической и Ботанической. Пострадавшая была госпитализирована.
За минувший год в Минске зарегистрировано 235 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли. Также в столичной ГАИ отмечают: в 70 процентах случаев наезды происходят по вине водителей на обозначенных пешеходных переходах.
Пристальное внимание ГАИ уделяет и проблемам детского травматизма. За прошлый год из 55 ДТП в столице в 40 случаях пострадали дети-пешеходы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все