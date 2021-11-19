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В галерее "Университет культуры" выпускники представили свои дипломные работы
Дипломные работы выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств представлены в столичной галерее вуза. Более сотни произведений в таких направлениях, как батик и гобелен, керамика и гончарство заняли все залы выставочного пространства. Творения учащихся, в числе которых стипендиаты и лауреаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи демонстрируют тесную связь современного искусства с народными традициями и умение преподнести культурное наследие предков в актуальном прочтении.
Кафедра декоративно-прикладного искусства Белорусского университета культуры - одно из старейших выпускающих подразделений, лидер в области художественного образования в нашей стране. Подобные выставки дипломных работ выпускников учебного заведения в галерее проводятся традиционно.
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