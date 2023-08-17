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В Ганцевичском районе перезахоронили останки жертв геноцида
Вблизи деревни Мальковичи Ганцевичского района перезахоронили останки десятков мирных жителей, которых в 1941 году расстреляли фашисты.
О жуткой трагедии сотрудникам прокуратуры рассказал очевидец. Раскопки провели весной военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны. Обнаружили останки 40 человек.
В связи с завершением экспертных исследований в рамках проводимой работы по увековечиванию памяти жертв геноцида белорусского народа было проведено захоронение обнаруженных костных останков по просьбе местных жителей в месте их обнаружения. Наличие подобных фактов - ранее неучтенных мест массового захоронения - свидетельствует о том, что трагедия белорусского народа в годы Великой Отечественной войны более значительна, чем мы предполагали ранее.
За период расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа на территории Брестской области установлено более 30 таких мест. О большинстве из них узнали из свидетельских показаний.
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