В Ганцевичском районе перезахоронили останки жертв геноцида

В связи с завершением экспертных исследований в рамках проводимой работы по увековечиванию памяти жертв геноцида белорусского народа было проведено захоронение обнаруженных костных останков по просьбе местных жителей в месте их обнаружения. Наличие подобных фактов - ранее неучтенных мест массового захоронения - свидетельствует о том, что трагедия белорусского народа в годы Великой Отечественной войны более значительна, чем мы предполагали ранее.

Александр Гурбанович, прокурор Ганцевичского района