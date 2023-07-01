В Генпрокуратуре Беларуси отмечают увеличение случаев незаконного ввоза в страну травматического оружия

Важно отметить, что разрешенное в Российской Федерации и других странах в гражданском обороте травматическое оружие запрещено к обороту на территории Республики Беларусь. Обращаем внимание всех въезжающих на наличие уголовной ответственности за ввоз в Республику Беларусь огнестрельного оружия травматического действия.

Анжелика Курчак, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси