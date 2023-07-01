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В Генпрокуратуре Беларуси отмечают увеличение случаев незаконного ввоза в страну травматического оружия

Генеральная прокуратура Республики Беларусь отмечает увеличение случаев незаконного ввоза в нашу страну травматического оружия. За последний месяц в отношении 9 человек возбуждено 18 уголовных дел по статьям о незаконной перевозке огнестрельного оружия травматического действия и перемещении через государственную границу Беларуси. Оборот такого оружия и патронов, за исключением их транзитного перемещения через границу ЕАЭС в Беларусь с разрешения органов внутренних дел, запрещен.

Важно отметить, что разрешенное в Российской Федерации и других странах в гражданском обороте травматическое оружие запрещено к обороту на территории Республики Беларусь. Обращаем внимание всех въезжающих на наличие уголовной ответственности за ввоз в Республику Беларусь огнестрельного оружия травматического действия.
Анжелика Курчак, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси

Преступления такого рода относятся в Беларуси к категории тяжких. Нарушители сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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