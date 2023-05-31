В Генпрокуратуре состоялось заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений

На рассмотрение вынесены заявления более двух десятков человек. Сегодня в Генпрокуратуре состоялось заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси, которые ранее нарушили закон. Комиссия под председательством генпрокурора Андрея Шведа рассматривает каждое обращение в индивидуальном порядке и помогает разобраться с проблемными вопросами. Самое главное - желание уехавшего вернуться домой и чистосердечное раскаяние в содеянном. Некоторые граждане, ранее получившие ответы комиссии, уже вернулись на родину.

