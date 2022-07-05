В. Гердт: Решения Берлина убивают экономику Германии

Ни одно решение, которое было принято за последние 16 лет, не ведет к увеличению благосостояния своего народа, а практически подчинено интересам другого государства. Как можно было ставить "Северный поток" вообще под какое-то сомнение той стране, которая выросла на дешевых энергоносителях, вся экономика стоит на этом, как на фундаменте. Сейчас мы пришли в положение, что впервые за 30 лет у нас появился дефицит внешнеторгового бюджета. Мы покупаем намного больше, чем мы продаем. И это та страна, которая все время только и жила на профиците, у нас нету своей нефти. Мы только и могли продавать наше ноу-хау дороже, чем мы это производили. Теперь получается, что мы практически банкроты. И что, для этого надо высшее экономическое образование, чтобы предусмотреть это? Когда принимались решения, которые убивали нашу экономику, санкции, которые вырывали у нас огромный рынок сбыта, лишали нас энергоносителей, санкции на удобрения, которые лишат нас урожая будущего года? Это что - люди, любящие свою страну и свой народ? Прав ваш Президент - не с кем здесь разговаривать.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва (Германия)