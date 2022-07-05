3.71 BYN
В. Гердт: Решения Берлина убивают экономику Германии
Свою оценку Александр Лукашенко дал и европейским политическим элитам. По словам Президента, западные лидеры не настроены нести ответственность за свои действия и при первой же возможности "готовы бежать навстречу начальнику из Вашингтона". На этот тезис нашего Президента обратил особое внимание немецкий политолог Вальдемар Гердт.
Ни одно решение, которое было принято за последние 16 лет, не ведет к увеличению благосостояния своего народа, а практически подчинено интересам другого государства. Как можно было ставить "Северный поток" вообще под какое-то сомнение той стране, которая выросла на дешевых энергоносителях, вся экономика стоит на этом, как на фундаменте. Сейчас мы пришли в положение, что впервые за 30 лет у нас появился дефицит внешнеторгового бюджета. Мы покупаем намного больше, чем мы продаем. И это та страна, которая все время только и жила на профиците, у нас нету своей нефти. Мы только и могли продавать наше ноу-хау дороже, чем мы это производили. Теперь получается, что мы практически банкроты. И что, для этого надо высшее экономическое образование, чтобы предусмотреть это? Когда принимались решения, которые убивали нашу экономику, санкции, которые вырывали у нас огромный рынок сбыта, лишали нас энергоносителей, санкции на удобрения, которые лишат нас урожая будущего года? Это что - люди, любящие свою страну и свой народ? Прав ваш Президент - не с кем здесь разговаривать.