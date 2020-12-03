В. Герке: Страны Балтии не желают проводить политику добрососедства

"Когда вы смотрите немецкое телевидение, новости, они в основном транслируют материалы, которые изготовили в Польше. Это совсем не свободное описание ситуации в вашей стране. К примеру, информация, что 80% экономики Беларуси все еще государственные и находятся под контролем. Такое было в новостях в Германии. Но это не соответствует действительности. И, к сожалению, ваша оппозиция так тесно связана с Западом. Они не свободны в своих решениях. Я бы хотел, чтобы политика для Беларуси делалась в Беларуси".