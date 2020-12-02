В. Герке: Внутренних предпосылок для революции в Беларуси нет

Беларусь – успешная страна с высокоразвитой экономикой, с, скажем так, силиконовой долиной Европы - Парком высоких технологий. И это знает не только партия левых, это знает каждый в правительстве Германии, это знает Европейский союз.

Европейский союз направил 53 миллиона евро белорусской оппозиции. Если бы я мог задать вопрос: "А не направить ли помощь жителям Восточной Европы, чтобы улучшить их жизнь?", то получил бы ответ: "У нас нет денег". Но Евросоюз хочет принимать решения в Беларуси и поэтому предоставляет деньги в распоряжение оппозиции. Не для всей страны. А ведь можно было бы определить так: мы хотим улучшить отношения с Беларусью, поэтому вкладываем деньги в страну, в конкретные государственные проекты. Нужно понимать, что все это политика, которая проводится годами".