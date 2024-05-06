В Германии разоряются пекарни

Самый верный в нынешней Германии способ разориться - заняться выпеканием хлеба. Немецкое статистическое бюро сообщает, что в прошлом году обанкротились 3 % пекарен. Всего же за 10 лет их стало меньше на 3 тысями, то есть, на четверть. Главная причина массового разорения - дороговизна электричества. Сначала перешли на дорогой сжиженный газ, закрыли атомные станции, а теперь возвращаются к самым грязным видам производства энергии, вроде сжигания бурого угля.