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В Германии задержаны автоворы из Беларуси
В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Злоумышленники попались в момент хищения BMW X5. По информации МВД, один из фигурантов на украденном авто во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников задержали в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер. В машинах фигурантов были обнаружены специальные технические устройства, которые позволяют считывать сигнал с ключа и, усилив его, передать на расстояние до двух километров.
Известно, что с сентября прошлого года и до задержания они успели похитить на территории Германии 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Ворованные машины сбывались в странах Евросоюза и СНГ.
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