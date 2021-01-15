В Германии задержаны автоворы из Беларуси

В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Злоумышленники попались в момент хищения BMW X5. По информации МВД, один из фигурантов на украденном авто во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников задержали в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер. В машинах фигурантов были обнаружены специальные технические устройства, которые позволяют считывать сигнал с ключа и, усилив его, передать на расстояние до двух километров.

