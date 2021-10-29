В. Гигин: Коллективный Запад исчерпал элементы политического давления на Беларусь

Цель гибридной войны, которая ведется против нашей страны, это именно силовое воздействие. Западные политики на белорусском направлении провалились, попытка вот этой имитации якобы мирного процесса провалилась. И перешли к открытому силовому давлению, сопрягая как экономические санкции, так и просто прямую террористическую угрозу. Они от составления этих черных книг перешли к попыткам организации прямой террористической войны. Они хотят силовым образом захватить власть, считая, что если на этом этапе они провалились, то возникнут некие обстоятельства, когда у них получится это сделать. Вот мы видим, как пытаются сейчас нагнетать тему COVID, интеграцию с Россией - ухватиться за какой-то повод и попытаться его раскрутить. Не получается, но они ведут свой поиск.

Гибридная война, которая ведется против Беларуси, принимает новые формы. Так о методах атаки в эфире программы "Скажинемолчи" высказался председатель правления белорусского общества "Знание"Вадим Гигин. Кандидат исторических наук подчеркнул, что коллективный Запад исчерпал элементы политического давления на Беларусь, сегодня там хорошо понимают, что такие методы уже не эффективны, и делают ставку на террористическую атаку.Как недружественная риторика Запада в отношении Беларусиусугубляет миграционный кризис? И к чему приводит нежелание европейских стран устанавливать диалог с белорусскими властями? Ответы на эти вопросы и не только смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1" . Также следить за проектом "Скажинемолчи" можно и в Telegram.