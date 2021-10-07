В. Гигин: "КП в Беларуси" - идеологический линкор антироссийской пропаганды

Редакционная политика этого издания, которое формировало угрозу национальной безопасности Беларуси, в очередной раз стала предметом обсуждений в профессиональном журналистском сообществе. Отдельные писаки "Комсомольской правды в Беларуси", напомним, травили сотрудников госСМИ и угрожали им, но пошли еще дальше. Чем в действительности занимались журналисты, которые своими заголовками явно пытались отбелить террориста, убившего героя? Как они связаны с тем, что такой материал тут же растиражировали всевозможные экстремистские и деструктивные ресурсы? О том, что "КП в Беларуси" стала флагманом антироссийской пропаганды, заявил в эфире телеканала "Россия 1" белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин (видео).