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В. Гигин: Недружественная риторика коллективного Запада в отношении Беларуси усугубляет ситуацию на границе
Недружественная риторика коллективного Запада в отношении Беларуси усугубляет ситуацию на границе. Такое мнение в программе "Скажинемолчи" высказал Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание". Кандидат исторических наук подчеркнул, что нежелание европейских стран устанавливать диалог с белорусскими властями - одна из основных причин миграционного кризиса.
Если вы, господа поляки, отказываетесь поддерживать нормальные контакты с белорусской стороной, то рассчитывать на то, что эффективно будет охраняться граница белорусской стороной, просто не приходится. Что они хотят, чтобы этот поток остался на нашей территории? Они заявляют, что режим Лукашенко им не нравится, но для этих людей он подходит, то есть они заведомо признают мигрантов как бы людьми другого сорта. Они хотят, чтобы эта угроза, которую они же породили своими действиями на Ближнем и Среднем Востоке, чтобы эту проблему решали мы. А они нас понукали, и чтобы эта ситуация создавала дополнительное напряжение на территории Беларуси.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouТube-канале "Беларусь 1"
Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь-1". В Telegram также можно следить за проектом "Скажинемолчи".
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