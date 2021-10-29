В. Гигин: Недружественная риторика коллективного Запада в отношении Беларуси усугубляет ситуацию на границе

Если вы, господа поляки, отказываетесь поддерживать нормальные контакты с белорусской стороной, то рассчитывать на то, что эффективно будет охраняться граница белорусской стороной, просто не приходится. Что они хотят, чтобы этот поток остался на нашей территории? Они заявляют, что режим Лукашенко им не нравится, но для этих людей он подходит, то есть они заведомо признают мигрантов как бы людьми другого сорта. Они хотят, чтобы эта угроза, которую они же породили своими действиями на Ближнем и Среднем Востоке, чтобы эту проблему решали мы. А они нас понукали, и чтобы эта ситуация создавала дополнительное напряжение на территории Беларуси.

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание", кандидат исторических наук