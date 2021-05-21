В. Гигин о трагедии в Барановичах: Скорбит вся страна

Безусловно, скорбит вся страна. Ребята совершили подвиг, - сказал Вадим Гигин и процитировал строчки из советской песни "Огромное небо", посвященной самоотверженности летчиков: "Отличные парни отличной страны". Слова максимально отражают этот героический поступок. У Беларуси на двух замечательных парней стало меньше, у нас появилось два героя.



