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В. Гигин о трагедии в Барановичах: Скорбит вся страна

В. Гигин о трагедии в Барановичах: Скорбит вся страна
Безусловно, скорбит вся страна. Ребята совершили подвиг, - сказал Вадим Гигин и процитировал строчки из советской песни "Огромное небо", посвященной самоотверженности летчиков: "Отличные парни отличной страны". Слова максимально отражают этот героический поступок. У Беларуси на двух замечательных парней стало меньше, у нас появилось два героя.

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