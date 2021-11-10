В. Гигин об обвинении Беларуси в создании миграционного кризиса: никакой сознательной игры со стороны А. Лукашенко нет

Если бы Лукашенко, как они утверждают, миграционным кризисом хотел спровоцировать Запад на переговоры с собой, так он бы поехал в Вену или кого-то бы послал туда для того, чтобы вести переговоры. Логично? Если человек хочет переговоров и таким образом оказывает давление… А что мы делаем? Мы говорим: никаких переговоров по внутриполитической ситуации. Вот эти их обвинения в наш адрес - это полный бред.

Вадим Гигин