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В. Гигин об обвинении Беларуси в создании миграционного кризиса: никакой сознательной игры со стороны А. Лукашенко нет
Возникший миграционный кризис - это слабое звено в этой цепи против Беларуси, которую пытаются выстроить со стороны Запада. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в передаче "Понятная политика. Плюс", комментируя ситуацию с мигрантами на границе.
"Конечно, никакой сознательной игры со стороны Лукашенко нет, - заявил эксперт. - Давайте быстро разовьем этот фейк".
Если бы Лукашенко, как они утверждают, миграционным кризисом хотел спровоцировать Запад на переговоры с собой, так он бы поехал в Вену или кого-то бы послал туда для того, чтобы вести переговоры. Логично? Если человек хочет переговоров и таким образом оказывает давление… А что мы делаем? Мы говорим: никаких переговоров по внутриполитической ситуации. Вот эти их обвинения в наш адрес - это полный бред.
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