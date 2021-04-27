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В. Гигин в проекте "Скажинемолчи": Мы стояли на грани гражданской войны
Какими могли бы быть последствия, если бы попытка госпереворота в прошлом году удалась? В эфире "Беларусь 1" своим мнением на этот счет поделился историк-политолог Вадим Гигин. По каким показателям стало окончательно понятно, что протестующие перешли все границы дозволенного? В то время как в телеграм-каналах тиражировались цветы и позитив, в реальной жизни правоохранители сутками работали над тем, чтобы не допустить страшных последствий. Вот взгляд эксперта на недалекое прошлое.
Полную версию большого интервью с деканом факультета философии и социальных наук Вадимом Гигиным смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
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