В. Гигин в проекте "Скажинемолчи": Мы стояли на грани гражданской войны

Какими могли бы быть последствия, если бы попытка госпереворота в прошлом году удалась? В эфире "Беларусь 1" своим мнением на этот счет поделился историк-политолог Вадим Гигин. По каким показателям стало окончательно понятно, что протестующие перешли все границы дозволенного? В то время как в телеграм-каналах тиражировались цветы и позитив, в реальной жизни правоохранители сутками работали над тем, чтобы не допустить страшных последствий. Вот взгляд эксперта на недалекое прошлое.