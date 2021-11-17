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В. Гигин: Задача общественности зафиксировать и познакомить мир с фактами и трагедией, которая происходит на границе
Польская сторона, которая применила на границе с Беларусью спецсредства против беженцев - водометы, светошумовые гранаты и ядовитый газ, тем самым нарушила международные нормы и совершила преступления против человечности. Изгнание людей по национальному, расовому и религиозному признаку, применение пыток и насильственное удержание - у вопиющей агрессии со стороны Польши есть жертвы, и это не может остаться без оценки. Так считают эксперты, которые называют содеянное публичной экзекуцией над мирными людьми, над стариками, женщинами и детьми.
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