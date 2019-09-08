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В "Главном эфире" в 9 вечера мы подведем итоги масштабного юбилея в Бресте

Все самые интересные, трогательные и незабываемые моменты праздника собирают сейчас наши корреспонденты, чтобы уже сегодня вечером подвести итог такого масштабного юбилея в "Главном эфире" в 9 вечера.

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