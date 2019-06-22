В главной фан-зоне сегодня праздник с британским акцентом

Переносимся в главную фан-зону. Сегодня там праздник с британским акцентом и колоритом. Возле Дворца спорта - день Великобритании. Гости и болельщики играют в регби, крикет и мини-футбол. Звучит волынка в исполнении ирландского королевского полка. А в ближайшие минуты на сцену выйдет хедлайнер вечера - группа Clean Cut Kid из Ливерпуля. Завтра в фан-зоне на площадке у Дворца спорта гостей будет принимать Грузия.