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В главной фан-зоне сегодня праздник с британским акцентом

Переносимся в главную фан-зону. Сегодня там праздник с британским акцентом и колоритом. Возле Дворца спорта - день Великобритании. Гости и болельщики играют в регби, крикет и мини-футбол. Звучит волынка в исполнении ирландского королевского полка. А в ближайшие минуты на сцену выйдет хедлайнер вечера - группа Clean Cut Kid из Ливерпуля. Завтра в фан-зоне на площадке у Дворца спорта гостей будет принимать Грузия.

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