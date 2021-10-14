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В Глубоком местные журналисты запустили эстафету "Мы вакцинированы!"
Высокий уровень белорусской медицины подтверждают цифры. Мы - в числе лучших 25 стран мира по Индексу охвата основными медицинскими услугами.
У нас 579 врачей и 1 100 коек на 100 тысяч населения. Абсолютно всем гражданам гарантирована бесплатная медпомощь в государственных поликлиниках и больницах. Это дает большие возможности для профилактики и предупреждения заболеваний.
Особое внимание - охране материнства и детства. В Беларуси самый низкий показатель младенческой смертности среди всех стран СНГ. Он также ниже, чем у многих европейских государств. К тому же за нами - стабильное место в топе по ведению беременности и организации родов квалифицированным медперсоналом.
Безусловно, пандемия внесла коррективы в работу всей системы здравоохранения. Но и здесь решение о сохранении санитарно-эпидемиологических служб сыграло свою роль, и пандемию медики встретили с надежным заделом и опытом.
Теперь дело за гражданами. Ведь здоровье зависит прежде всего от самого человека. Обязательный масочный режим, вакцинация, дезинфекция в общественных местах. В Беларуси усиливаются меры по профилактике коронавирусной инфекции. К примеру, в Гродно весь общественный транспорт обрабатывается специальными дезрастворами несколько раз в день. А в Глубоком местные журналисты запустили эстафету "Мы вакцинированы!". Об ответственности за здоровье свое и окружающих в репортаже Юрия Карнеловича.
Вакцинация - действенный способ профилактики COVID
Наталья Бельская первой в редакции районки "Веснік Глыбоччны" сделала прививку от коронавируса. Вакцинировалась вместе с мужем еще в мае. Оба по роду профессии контактируют с большим количеством людей. Поэтому решили надеяться не на удачу, а на медицину.
Муж работает педагогом, а педагоги в числе первых вакцинировались. Вот решили всей семей, чего ждать? Считаю, что вакцинация - действенный способ борьбы с коронавирусом, т. к. вакцинированные болеют все-таки в легкой форме.
Старт эстафеты "Мы вакцинированы!"
Примеру Натальи последовали и ее коллеги. К вопросу подошли творчески: после вакцинации запостили совместное фото на сайте газеты. Так был дан старт эстафете "Мы вакцинированы! ". Инициативу подхватили работники других организаций и предприятий района: райисполком, медики, соцработники, педагоги - за несколько дней на редакционную почту прилетели фото десятка коллективов.
На наш взгляд, эстафета "Мы вакцинированы!" позволит показать, как много среди нас тех, кто выбирает вакцинацию и демонстрирует ее относительную безопасность. Наша задача - укрепить доверие населения к вакцинам.
На очереди - Глубокский профессиональный лицей. Учащимся предложили вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт ". В поликлинике в Глубоком работают два прививочных кабинета. Вакцин в достатке в Подсвильской районной больнице и во всех врачебных амбулаториях и больницах сестринского ухода района.
Тотальная дезинфекция общественного транспорта
Это троллейбусное управление Гродно. Приемщик подвижного состава Сергей Погуляев на своем посту с 8:00 до 20:00. Работа не сложная, но ответственная. Необходимо продезинфицировать каждый троллейбус, въезжающий в депо.
Отмечаем путевые листы, ну и по ходу обрабатываем троллейбусы. На обработку 1,5 - 2 минуты уходит, опрыскиваем салон специальным физраствором.Дезинфекции техники в троллейбусном управлении уделяют особое внимание. Ежедневно электротранспорт перевозит десятки тысяч пассажиров. И каждый из них должен быть уверен в своей безопасности.
Каждую ночь перед выездом троллейбусы обрабатываются специальным раствором. Соответственно проводится влажная уборка. Кроме того, на конечных станциях водители обрабатывают свое рабочее место - протирают поручни в салоне троллейбуса.
Всеобщий масочный режим
Ведется масштабная разъяснительная работа и среди пассажиров. Транспортники призывают горожан соблюдать элементарные правила безопасности в условиях пандемии.
В салоне каждой машины находятся специальные стенды, на которых рассказывается о профилактике распространения коронавирусной инфекции и необходимости ношения масок в общественном транспорте.
Всегда маску носил, буду носить и всегда своим коллегам, близким говорю, что нужно носить в общественных местах, да и вообще везде. И по поводу прививки, аналогичное мнение. Сам привился.
Чем больше мы будем использовать маску, тем больше будем снижать вероятность, что кто-то заболеет.
Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и вакцинция. Сегодня это, пожалуй, основные требования, которые нужно выполнять, чтобы минимизировать последствия короновируса и его распространение.
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