Высокий уровень белорусской медицины подтверждают цифры. Мы - в числе лучших 25 стран мира по Индексу охвата основными медицинскими услугами.

У нас 579 врачей и 1 100 коек на 100 тысяч населения. Абсолютно всем гражданам гарантирована бесплатная медпомощь в государственных поликлиниках и больницах. Это дает большие возможности для профилактики и предупреждения заболеваний.

Особое внимание - охране материнства и детства. В Беларуси самый низкий показатель младенческой смертности среди всех стран СНГ. Он также ниже, чем у многих европейских государств. К тому же за нами - стабильное место в топе по ведению беременности и организации родов квалифицированным медперсоналом.

Безусловно, пандемия внесла коррективы в работу всей системы здравоохранения. Но и здесь решение о сохранении санитарно-эпидемиологических служб сыграло свою роль, и пандемию медики встретили с надежным заделом и опытом.





Теперь дело за гражданами. Ведь здоровье зависит прежде всего от самого человека. Обязательный масочный режим, вакцинация, дезинфекция в общественных местах. В Беларуси усиливаются меры по профилактике коронавирусной инфекции. К примеру, в Гродно весь общественный транспорт обрабатывается специальными дезрастворами несколько раз в день. А в Глубоком местные журналисты запустили эстафету "Мы вакцинированы!". Об ответственности за здоровье свое и окружающих в репортаже Юрия Карнеловича.

Вакцинация - действенный способ профилактики COVID

Наталья Бельская первой в редакции районки "Веснік Глыбоччны" сделала прививку от коронавируса. Вакцинировалась вместе с мужем еще в мае. Оба по роду профессии контактируют с большим количеством людей. Поэтому решили надеяться не на удачу, а на медицину.

Муж работает педагогом, а педагоги в числе первых вакцинировались. Вот решили всей семей, чего ждать? Считаю, что вакцинация - действенный способ борьбы с коронавирусом, т. к. вакцинированные болеют все-таки в легкой форме. Наталья Бельская, ответственный секретарь газеты "Веснік Глыбоччыны"





Старт эстафеты "Мы вакцинированы!"

Примеру Натальи последовали и ее коллеги. К вопросу подошли творчески: после вакцинации запостили совместное фото на сайте газеты. Так был дан старт эстафете "Мы вакцинированы! ". Инициативу подхватили работники других организаций и предприятий района: райисполком, медики, соцработники, педагоги - за несколько дней на редакционную почту прилетели фото десятка коллективов.

На наш взгляд, эстафета "Мы вакцинированы!" позволит показать, как много среди нас тех, кто выбирает вакцинацию и демонстрирует ее относительную безопасность. Наша задача - укрепить доверие населения к вакцинам. Андрей Панкрат, главный редактор газеты "Веснік Глыбоччыны "

На очереди - Глубокский профессиональный лицей. Учащимся предложили вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт ". В поликлинике в Глубоком работают два прививочных кабинета. Вакцин в достатке в Подсвильской районной больнице и во всех врачебных амбулаториях и больницах сестринского ухода района.

Тотальная дезинфекция общественного транспорта

Это троллейбусное управление Гродно. Приемщик подвижного состава Сергей Погуляев на своем посту с 8:00 до 20:00. Работа не сложная, но ответственная. Необходимо продезинфицировать каждый троллейбус, въезжающий в депо.

Отмечаем путевые листы, ну и по ходу обрабатываем троллейбусы. На обработку 1,5 - 2 минуты уходит, опрыскиваем салон специальным физраствором. Дезинфекции техники в троллейбусном управлении уделяют особое внимание. Ежедневно электротранспорт перевозит десятки тысяч пассажиров. И каждый из них должен быть уверен в своей безопасности. Сергей Погуляев, приемщик подвижного состава Гродненского троллейбусного управления





Каждую ночь перед выездом троллейбусы обрабатываются специальным раствором. Соответственно проводится влажная уборка. Кроме того, на конечных станциях водители обрабатывают свое рабочее место - протирают поручни в салоне троллейбуса. Геннадий Цвечковский, главный инженер Гродненского троллейбусного управления

Всеобщий масочный режим

Ведется масштабная разъяснительная работа и среди пассажиров. Транспортники призывают горожан соблюдать элементарные правила безопасности в условиях пандемии.

В салоне каждой машины находятся специальные стенды, на которых рассказывается о профилактике распространения коронавирусной инфекции и необходимости ношения масок в общественном транспорте.

Всегда маску носил, буду носить и всегда своим коллегам, близким говорю, что нужно носить в общественных местах, да и вообще везде. И по поводу прививки, аналогичное мнение. Сам привился.

Чем больше мы будем использовать маску, тем больше будем снижать вероятность, что кто-то заболеет.