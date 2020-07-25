В Глубоком проходит традиционный праздник вишни

Врачи стали главными героями и на празднике вишни в Глубоком. Это восьмой фестиваль - с ярмаркой, театрализованным шествием и чествованием лучших работников района - в том числе, сотрудников Глубокской больницы и волонтеров. Гости фестиваля могли посетить резиденцию Вишневой королевы. Причем в городе даже установлен памятник вишне и одна из улиц носит название Вишневая - заложен сад. Местные жители убеждены: местная ягода - самая вкусная.

