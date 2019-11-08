В Глуске чествовали тружеников села на празднике "Дожинки"

Марафон подарков, приуроченных к знаменательным датам и праздникам, продолжается. Сегодня настал черед и Глуска. Он собрал на "Дожинки", казалось, жителей всего района. Поздравить с окончанием осенних сельхозработ приехали и соседи из Кировска и Бобруйска. Обновленным встретил гостей самый отдаленный райцентр Могилевской области. Немало социально значимых объектов были открыты сегодня. Андрей Ястребов побывал на празднике.



Полкилометра торговых рядов. Праздничные вывески и везде зазывают потанцевать в хороводе, спеть вместе народные, такие родные песни. Глуск превратился в одну большую концертную площадку с выступлениями артистов, подворьями мастеров и угощениями. На любой возраст и вкус. Это как раз тот случай, когда гостям, приехавшим в Глуск специально на праздник "Дожинок", скучать не пришлось. Тут и мастерству народному научат. Ткачества или, как умелец Владимир Станкевич с 30-летним стажем, - бондаря.







Кондитеры испекли специально к "Дожинкам"и хлеб. Вот уж где раздолье для ценителей народных рецептов. Кстати, к травяному чаю предложили каравай гигант. А еще - обновленные улицы, дома, стадион, новую площадку для занятий спортом тут же опробовали в конкурсе на лучшую семью. В Глуске теперь есть и еще один городской символ - торжественно открыта скульптура "Родное гнездо".



Особые слова благодарности прозвучали в адрес строителей под аплодисменты жителей Глуска. А еще - обновленный центр культуры. С диско-залом, секциями для детей. А вот Артуру Удалееву - особый подарок. Игрушки, бытовая техника для родителей и праздничная регистрация новорожденного в отделении ЗАГС, который разместился тут же, в обновленном центре. Слова благодарности прозвучали сегодня не только в адрес аграриев Глусского края. Кстати, не смотря на сложный в погодном плане год, они справились и с уборочной, и посевной. На полторы тысячи голов за год приросли в животноводстве, больше собрали и картофеля. Каждый труженик был отмечен. И, кстати, еще один подарок району - три новеньких белоруса. Которые уже завтра отправятся в сельхозпредприятия района.



