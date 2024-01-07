В Год качества без формализма - каким он будет и что требуется от белорусов

5 января состоялось совещание у Президента по совершенствованию качества в нынешнем году и о знаке качества Республики Беларусь. Что это значит? У нас в стране появится собственная национальная отметка, госсзнак, которым будут маркировать все самое лучшее: от детских игрушек до океанских судов. Так уже делали в СССР, и эту практику (конечно, в модернизированном виде) попробуют применить сейчас. Почему "попробуют"? Потому что отнеслись очень серьезно. Президент четко дал понять, что даже минимального формализма в этом вопросе не будет.

Если нужно, товары, претендующие на знак качества (а это может быть все что угодно: и продукты, и самосвалы), будут проверять не только внутри страны. Такие механизмы есть. В перспективе это будет очень удобно для покупателя. Человек приходитв магазин и сразу видит, что из товаров самое вкусное, самое полезное, самое надежное - самое-самое.

Основная цель Года качества - многое в нашей стране сделать лучше: в медицине, в образовании, в торговле, в промышленности, в той же сфере услуг. И здесь все решить планом правительства невозможно. Это общие усилия нации.

Белорусы за последние годы поняли, что сделать жизнь лучше можем только мы сами. Корреспондент АТН Катерина Круталевич, которая присутствовала на совещании по качеству, рассказала детали.

Всех претендентов на получение госзнака (конечно, в реальном процессе получения знака качества их будет гораздо больше, это был тестовый вариант) собрали в мини-выставку и показали главе государства. Если определять по категориям - "Машины", "Электроника", "Трикотаж", "Продукты". Большинство из предприятий за госзнак боролись и выигрывали в Советском Союзе, и это было очень сложно. Сложно будет и сейчас.





"Безукоризненной должна быть техника! - заявил Александр Лукашенко. - Мы проверять будем. Просто так штамповать знак качества на кабины, на капот, на стекло не будем. Вы хотите, может быть, но этого не будет, потому что иначе мы опозорим страну. Наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества. Как МТЗ не будет иметь товар со знаком качества машины? Но это уникальная должна быть во всех отношениях (продукция - Прим. ред.). Так же, как БелАЗ, моторный завод и другие".

На выставке были люди с 60-летним конструкторским стажем, и Президент отдельно проговорил с ними о том, что их опыт очень ценен. Легендарный специалист - Владимир Коробкин. В беседе с ним становится понятно, насколько сложно было получить знак качества в СССР. Хотя бы из-за масштаба. В Союзе заводов, которые выпускали тракторы, с ходу можно назвать почти десять: Алтайский, Кировский, Липецкий, Волгоградский, Владимирский, Онежский, Чебоксарский и Челябинский. Все хотели этот знак и все были условными конкурентами белорусскому МТЗ.

"Мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем том положительном, что у нас есть и что не отнимешь у нас, разгильдяйства и формализма (что-то для галочки провели, отметили - все хорошо) быть не должно. И не будет, это я вам обещаю", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Теперь вы понимаете, почему (как меня критиковали) я "цепляюсь" за то советское время: если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов. Загубить все проще, но на базе чего мы бы создавали новые, прогрессивные образцы? Этой базы бы не было. Умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали, - отметил глава государства. - Сегодня создаем самые современные образцы техники. Но говорю откровенно: качества еще не хватает. В спину дышат наши конкуренты. И все, что мы производим в Беларуси, производится в десятках стран мира".

Даже на обывательском уровне мы все понимаем, что из белорусского действительно классное. Наши продукты питания - это уже бренд. Мясо натуральное, в "молочке" молоко, а не что-то разбавленное водой, разнообразие сыров (эта индустрия вообще за 10 лет так развилась, что мы в Италию скоро превратимся).

Белорусские одежда и обувь также пользуются популярностью у покупателя. Хотелось бы того же от техники и электроники. Никто не был бы против того, чтобы "горизонтовский" компьютер набирал в конкуренции с мировыми брендами. Или телевизоры. То же самое в отношении сельхозтехники. Вопрос в комплектующих. Трактор "Беларус" - бренд. На заводе хотят госзнак еще и потому, что 95 процентов продукции уходит за рубеж. Но чтобы так промаркироваться, нужно, чтобы вся цепочка запчастей была отмечена.

"МТЗ ждет повышения ответственности от поставщиков завода, чтобы они поставляли комплектующие (подшипники, манжеты) со знаком качества", - говорит заместитель гендиректора по качеству Минского тракторного завода Игорь Земцов.

По идее так подтянуться смогут все кооперационные цепочки. И этот знак по итогу будет присуждаться конкретной модели. Например, одному конкретному энергонасыщенному трактору - МТЗ-3522. Все в нем идеально, но Год качества - это же не только о том, чтобы товары стали лучше, это еще и гарантия. Тот же МТЗ с нынешнего года дает пятилетнюю гарантию на свой самый популярный трактор. Для завода это непросто. Специалисты понимают, что может быть с техникой за трехлетний срок. Какие начнутся вопросы в течение пяти лет - сложно сказать. Но на заводе на это идут, чтобы увеличить конкурентоспособность. Шаг в сторону качества? Конечно. И это решение принимается не на уровне правительства, а на уровне конкретного предприятия. Как и другие управленческие решения в целом, чтобы человек, который делает этот трактор, работал в условиях получше, получил большую зарплату, лучше отдохнул и был замотивирован. Все это про Год качества. Это касается не только руководителей, но и всех, кто относится уважительно к себе как к профессионалу.

"Если кто-то не знает, с чего начать, начинайте с себя: вовремя приходите на свою работу и делайте свое дело очень качественно. Тут каждый знает, как это делать", - сказал Александр Лукашенко.