ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В годовщину освобождения Могилева ветерану Михаилу Титову вручен нагрудный гвардейский знак

Могилев отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 28 июня на 1103-й день Великой Отечественной вражеский гарнизон был окружен и разгромлен советскими войсками. За мужество, проявленное в этой операции, 28 воинов удостоены звания героя. У памятников сегодня легли цветы. С участием молодежи и ветеранов почтили минутой молчания жертв войны и у братского захоронения по улице Лазаренко.


Изображение
Каждый школьник, каждый активный гражданин должен помнить, что Великая Отечественная война унесла множество жизней. Наши деды, прадеды, не щадя своих сил, тяжелых 4 года сражались за независимость. Мы должны делать все, чтобы память об этих героических подвигах сохранялась на века.
Степан Подольский, учащийся СШ № 4 г. Могилева


Изображение
Завещание наших 30 ветеранов Великой Отечественной войны, которые еще остались в Могилеве, о том, чтобы наше поколение, поколение будущее дорожили, помнили и уважали наше прошлое, ценили наше прошлое и защищали наше будущее.
Виктор Гребенев, председатель Ленинской районной г. Могилева организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Подарок в годовщину освобождения Могилева - нагрудный гвардейский знак - вручен сегодня Михаилу Титову. В 16 лет с началом Великой Отечественной он ушел в партизаны. Стал участником десяти диверсий в тылу врага. В 1944-м представлен к ордену Красной Звезды. Позже служил в 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Сегодня ветеран принимал поздравления в канун Дня Независимости.


Изображение
Белорусскому народу очень повезло. Повезло в том смысле, что руководить народом стал человек, который не только любит трудиться, а все делает для того, чтобы сохранить мир на нашей планете. Благодарность как ветерана войны в адрес нашего Президента непомерна.
Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны

Поздравления ветерану и подарки вручены от военного комиссариата и коллег.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все