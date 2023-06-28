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В годовщину освобождения Могилева ветерану Михаилу Титову вручен нагрудный гвардейский знак
Могилев отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 28 июня на 1103-й день Великой Отечественной вражеский гарнизон был окружен и разгромлен советскими войсками. За мужество, проявленное в этой операции, 28 воинов удостоены звания героя. У памятников сегодня легли цветы. С участием молодежи и ветеранов почтили минутой молчания жертв войны и у братского захоронения по улице Лазаренко.
Каждый школьник, каждый активный гражданин должен помнить, что Великая Отечественная война унесла множество жизней. Наши деды, прадеды, не щадя своих сил, тяжелых 4 года сражались за независимость. Мы должны делать все, чтобы память об этих героических подвигах сохранялась на века.
Завещание наших 30 ветеранов Великой Отечественной войны, которые еще остались в Могилеве, о том, чтобы наше поколение, поколение будущее дорожили, помнили и уважали наше прошлое, ценили наше прошлое и защищали наше будущее.
Подарок в годовщину освобождения Могилева - нагрудный гвардейский знак - вручен сегодня Михаилу Титову. В 16 лет с началом Великой Отечественной он ушел в партизаны. Стал участником десяти диверсий в тылу врага. В 1944-м представлен к ордену Красной Звезды. Позже служил в 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Сегодня ветеран принимал поздравления в канун Дня Независимости.
Белорусскому народу очень повезло. Повезло в том смысле, что руководить народом стал человек, который не только любит трудиться, а все делает для того, чтобы сохранить мир на нашей планете. Благодарность как ветерана войны в адрес нашего Президента непомерна.
Поздравления ветерану и подарки вручены от военного комиссариата и коллег.
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