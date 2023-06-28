В годовщину освобождения Могилева ветерану Михаилу Титову вручен нагрудный гвардейский знак

Белорусскому народу очень повезло. Повезло в том смысле, что руководить народом стал человек, который не только любит трудиться, а все делает для того, чтобы сохранить мир на нашей планете. Благодарность как ветерана войны в адрес нашего Президента непомерна.

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны