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В годы Великой Отечественной 25 000 детей внесли неоценимый вклад в Великую Победу
Они внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Многие былидетьми, но совершали совсем не детские поступки. Этих героев сегодня мы называем орлятами. Их осталось около 30, но они продолжают передавать ценности и любовь к стране современному поколению.
Рассказывает Светлана Чернова.
Воспоминания военного времени для молодого поколения
"Нет 25" – эти строки для ветерана Василия Князева имеют особое значение. Партизанским разведчиком он стал, еще не узнав, что такое школа. Приспособился считать немцев, перекладывая зерна из одного кармана в другой. Идти до конца несмотря ни на что восьмилетний мальчик решил с той секунды, когда на его глазах расстреляли родителей. Историями тех лет Василий Князев с удовольствием делится с молодым поколением. С особым волнением вспоминает и тот момент, когда капитан сообщил: война окончена.
В Беларуси осталось почти 30 орлят
Сегодня в Беларуси осталось около 30 орлят, и все они продолжают следовать своей миссии – передают современному поколению жизненные ценности, учат любить свою страну и быть благодарным за мирное время.
Подвигам детей посвящен музей 67-й столичной школы
В годы Великой Отечественной с оккупантами сражались около 25 000 детей. Юные защитники Родины взрывали эшелоны, участвовали в диверсиях на военных объектах, ходили в разведку. Этой части истории посвящен и музей 67-й столичной школы, которой уже десятилетия признан местом встречи поколений.
Этому музею батальона белорусских орлят 39 лет. Он начал работать через 2 года после открытия школы. Все экспонаты: фотографии, уникальные вещи - собирались учениками, их родителями и педагогами, чтобы сохранить память о Великой Победе для будущих поколений.
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