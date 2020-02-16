Обыкновенное чудо. История спасения деревни Рожковка

О настоящем чуде, которое обнаружено в германских архивах. В годы Великой Отечественной в деревне Рожковка немецкий офицер увидел образ Божьей Матери. Это настолько поразило майора, что он отменил расстрельный приговор - спас жизни сотням белорусов. Скульптура Богородицы до сих пор хранится в местной церкви как реликвия. История святыни - у Марии Тройнич.





Из 600 жителей деревниРожковка должны были расстрелять 264

"Из шестисот жителей должны быть расстреляны на месте двести шестьдесят четыре". Эти строки из немецкого рапорта отец Игорь не раз цитировал своим прихожанам. В маленькой церкви бережно хранят каждое воспоминание о событии, которое иначе как чудом не назовешь. Деревня Рожковка находится в Беловежской пуще. 28 сентября 1942 года здесь случилась беда.

Немецкие солдаты решили расстрелять местных жителей за связь с партизанами. Как сказано в письме коменданта полиции и службы безопасности, массовую казнь нужно было устроить в назидание другим.



Вместо расстрела - подарок от немецкого майора -деревянныйобраз Божьей Матери

Среди тех, кого повели на расстрел, была мать Ольги Саевич.На деревенском поле вырыли большую яму шириной двадцать метров. Каратели навели оружие. Сотни невинных людей застыли в ожидании исполнения страшного приговора. Из легкомоторного самолета вышел немецкий майор. Неожиданно для всех он приказал отпустить мирных жителей. А на месте той самой ямы поставили памятный знак.Спустя несколько недель после несостоявшейся казни немецкий офицер снова появился в Рожковке. Он привез с собой подарок: вырезанный из дерева образ Божьей Матери. И объяснил, почему решил оставить в живых местных жителей.

Несмотря на возраст, композиция сохранила все оттенки красок. Скульптура стала местной реликвией и сейчас занимает центральное место в храме, который назвали в честь Рожковской Божьей Матери. Деревянную церковь в деревне Рожковка возвели еще в военное время -в 1943 году. Местные жители строили ее своими силами. Сегодня здание представляет историко-культурную ценность и охраняется законом.По подобию скульптуры - деревянное зодчество все же больше относится к католическим традициям - написали икону.

Историей спасения Рожковки заинтересовалось консульство Германии