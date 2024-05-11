3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В годы войны дом сельского священника Федора Дмитриюка стал явочной квартирой для партизан
Кафедральный собор в Пружанах. Здесь в тридцатые годы прошлого века служил священник Федор Дмитриюк. До 1939 года Пружаны были под юрисдикцией Польши. За верность Русской православной церкви польские власти лишили отца Федора гражданства. Ссылке помешала Вторая мировая война. После возвращения этой территории в состав СССР Федор Дмитриюк был направлен на службу в приход деревни Черевачицы современного Кобринского района.
Документально известно о том, что он помогал партизанам. В его доме находился раненый партизан, за которым ухаживали родные отца Федора. Также помогал партизанскому отряду и сведениями, и продуктами.
Дом священника стал явочной квартирой для партизан. Здесь же хранилось оружие. Вся семья отца Федора участвовала в подпольном движении - распространяла листовки, добывала информацию. Недалеко от деревни проходила железная дорога. 7 ноября 1943 года партизаны подорвали немецкий эшелон с техникой, вооружением и солдатами.
"Каратели решили отомстить. Конечно, мстили близлежащим деревням. В частности, деревне Черевачицы. 56 человек было расстреляно, 18 домов было сожжено. В числе пострадавших от немецких карателей оказалась семья Федора Дмитриюка", - рассказал протоиерей Михаил Носко.
Смотрите телефильмАТН "За паству и Отечество" - 1-я серия, 2-я серия, 3-я серия
Нацисты уничтожили жену, старшую дочь, зятя и близких родственников отца Федора. Младшая дочь была тяжело ранена. Священника спасло то, что в момент трагедии его не было в деревне. Он вернулся на пепелище. После потери близких отец Федор перевелся на службу в Кобрин, затем в Бобруйск.
В 1955 году он принял монашество с именем Фловиан. В 1958 году принял рукоположение во епископа, и мы знаем, что с 1966 по 1977 год - 11 лет - он управлял в качестве архиепископа Горьковской и Арзамасской кафедрой.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва