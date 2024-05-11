В годы войны дом сельского священника Федора Дмитриюка стал явочной квартирой для партизан

В 1955 году он принял монашество с именем Фловиан. В 1958 году принял рукоположение во епископа, и мы знаем, что с 1966 по 1977 год - 11 лет - он управлял в качестве архиепископа Горьковской и Арзамасской кафедрой.

Протоиерей Михаил Носко